Депутат Водолацкий заявил, что президент Абхазии не должен был подавать в отставку

По его словам, оппозиция в Абхазии может привести к расколу гражданского общества.

Водолацкий в беседе с «Газетой.Ru» также отметил, что большая часть экономики Абхазии существует за счет дотаций России.

Массовые протесты в Абхазии начались около недели назад. Поводом для недовольства оппозиции стала попытка местных властей ратифицировать закон об инвестиционном соглашении между Сухумом и Москвой. По мнению протестующих, этот договор противоречит интересам абхазского народа, а выгоду от него прежде всего получат власти республики – президент и премьер-министр, но не народ, отмечает «Радиоточка НСН».

