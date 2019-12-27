Новости за ночь: Россия ответила на заявление США о запуске поездов в Крым

27 декабря 201907:27

В Крыму и Госдуме прокомментировали заявление посольства США на Украине с осуждением запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Там отметили, что поезда будут ходить по Крымскому мосту, невзирая на позицию Вашингтона.

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждаем запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В дипмиссии расценили это как шаг со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины». В правительстве Крыма заявили, что другой позиции от США ждать и не стоило.

Кот Мостик приветствовал первый поезд в Крым из Петербурга. Видео

Кроме того, там считают, что продиктовано завистью к России, которая продемонстрировала всему миру способность самостоятельно реализовать столь масштабный проект.

Ранее телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов в эфире НСН приветствовал запуск железнодорожного сообщения, но призвал повысить уровень обслуживания туристов непосредственно на полуострове.

«Вообще, потенциал у республики огромный. Решились бы ещё политико-санкционные проблемы, которые влияют на пользование банками, роуминг и тому подобное. И уровень сервиса подтянулся бы. Цены бы этому направлению не было», - заключил журналист.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:КрымЖелезные Дороги