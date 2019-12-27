Новости за ночь: Россия ответила на заявление США о запуске поездов в Крым

В Крыму и Госдуме прокомментировали заявление посольства США на Украине с осуждением запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Там отметили, что поезда будут ходить по Крымскому мосту, невзирая на позицию Вашингтона.

Ранее на странице посольства США на Украине в Twitter появилось заявление с осуждаем запуска Россией железнодорожного сообщения с Крымом. В дипмиссии расценили это как шаг со стороны России, который «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины». В правительстве Крыма заявили, что другой позиции от США ждать и не стоило.