Новости за ночь: Пассажирский самолет разбился в Казахстане, 9 погибших
Пассажирский самолет попал в аварию в Казахстане, по последним данным, погибли не менее девяти человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана, ещё девять человек пострадали, в том числе шестеро детей. Всего на борту находились 95 человек.
Лайнер BEK AIR при выполнении взлёта резко потерял высоту, протаранил бетонное ограждение, после чего столкнулся с двухэтажным зданием. Как уточняет RT, возгорания после столкновения, к счастью не произошло.
Самолёт выполнял рейс Алма-Аты — Нур-Султан. Спасатели и представители других экстренных служб организовали эвакуацию пассажиров и членов экипажа, передает Газета.ру. По предварительным данным, граждан России на аварийном борту не было.
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