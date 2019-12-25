Малоземов: Подтяните сервис — цены Крыму не будет
Телеведущий канала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Крым прибыл первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь, проехав по Крымскому мосту. Состав отправился в путь в понедельник, 23 декабря, от Московского вокзала северной столицы.
Сергей Малоземов: «Вообще, потенциал у республики огромный. У меня, кстати, есть масса друзей, которые полюбили в последнее время ездить, к примеру, в Ялту. Решились бы ещё политико-санкционные проблемы, которые влияют на пользование банками, роуминг и тому подобное. И уровень сервиса подтянулся бы. Цены бы этому направлению не было», – отметил автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, общаясь с НСН.
Чиновников хотят лишить служебного транспорта
Чиновников хотят пересадить на такси. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов. По его словам, власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения госслужащих вместо закупки и обслуживания для них автомобилей.
Сергей Малоземов: «Я, конечно, всячески идею поддерживаю. По-моему, частная машина, особенно с водителем, который часами мается от безделья, занимая при этом парковочные места и сжигая бензин, вообще становится каким-то анахронизмом. Но, в то же время, вижу по своим влиятельным знакомым, какое статусное значение имеет для них машина с водителем. Так что инициатива, подозреваю, восторга не вызовет», – комментирует он в беседе с НСН.
Трамп гордится съемками в «Один дома 2»
В Европе и Америке встретили Рождество. Тем временем, глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что гордится своим участием в съемках фильма «Один дома 2». Глава Белого Дома признался, что в декабре люди особенно часто спрашивают его об этой киноленте.
Сергей Малоземов: «Семейные праздники, я считаю, даже несмотря на их тотальную коммерциализацию, обязательно нужны. В наш век всеобщей разобщенности пусть будет больше поводов для встреч», – говорит он в эфире НСН.
Юрий Антонов зарабатывает больше других звезд на корпоративах
Самым дорогим артистом на российских корпоративах оказался эстрадный певец Юрий Антонов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на продюсера Евгения Морозова.
Сергей Малоземов: «Певцу 74 года, выступает он нечасто. И за каждый выход просит 15 миллионов рублей. Гонорары у идущих следом Валерия Меладзе, Лолиты и Полины Гагариной существенно ниже. Алла Пугачева заявила в этом году, что работать на Новый год не собирается. И, если правда, что Примадонне семья важнее, чем деньги, это, конечно, роскошный пример для подражания», - высказался автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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