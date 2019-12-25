Малоземов: Подтяните сервис — цены Крыму не будет

Сергей Малоземов: «Певцу 74 года, выступает он нечасто. И за каждый выход просит 15 миллионов рублей. Гонорары у идущих следом Валерия Меладзе, Лолиты и Полины Гагариной существенно ниже. Алла Пугачева заявила в этом году, что работать на Новый год не собирается. И, если правда, что Примадонне семья важнее, чем деньги, это, конечно, роскошный пример для подражания», - высказался автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Еда живая и мертвая» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов в беседе с НСН.

