Шойгу доложил об успешной отработке нанесения ответного ядерного удара

Российские ядерные силы успешно завершили отработку задач по ответному массированноому ядерному удару. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства. Трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

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Министр подчеркнул, что эти задачи отрабатывались в рамках спецучения. Проводилась отработка ответной атаки после применения противником оружия массового поражения.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что трехдневная война между НАТО и Россией может быть только ядерной, при этом российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:УченияЯдерный УдарСергей Шойгу
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