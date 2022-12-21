Шойгу доложил об успешной отработке нанесения ответного ядерного удара

Министр подчеркнул, что эти задачи отрабатывались в рамках спецучения. Проводилась отработка ответной атаки после применения противником оружия массового поражения.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что трехдневная война между НАТО и Россией может быть только ядерной, при этом российские ядерные силы превосходят по качеству и боеспособности силы США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

