Эстонский «непроходняк». Россиянам не станут запрещать въезд в Евросоюз

В МИДе России ответили на резонансное предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС. «Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - парировал антироссийский выпад заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Европе невыгодно терять туристов из России.

«По потреблению туристических услуг мы входим в тройку лидеров в Европе. Мы для них очень важны и нужны. Греция, Кипр, Венгрия, Испания увеличивают квоты для российских туристов. Идёт настоящая борьба за российского туриста, в том числе, через более привлекательный Шенген. Никто не будет поддерживать такого рода абсурдное предложение», - заявил эксперт.