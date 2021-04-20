Эстонский «непроходняк». Россиянам не станут запрещать въезд в Евросоюз
Идею «заморозить визы» для россиян, въезжающих в ЕС, раскритиковали и в России, и в Евросоюзе
В МИДе России ответили на резонансное предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса запретить россиянам въезд в ЕС. «Ему стоило бы поговорить с руководителями таких стран, как Турция и Греция, относительно важности туризма и его российского сегмента в частности», - парировал антироссийский выпад заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, почему Европе невыгодно терять туристов из России.
«По потреблению туристических услуг мы входим в тройку лидеров в Европе. Мы для них очень важны и нужны. Греция, Кипр, Венгрия, Испания увеличивают квоты для российских туристов. Идёт настоящая борьба за российского туриста, в том числе, через более привлекательный Шенген. Никто не будет поддерживать такого рода абсурдное предложение», - заявил эксперт.
Напомним, в субботу Ильвес призвал заморозить россиянам все визы кроме экстренных случаев в семье. «Может быть, должен быть «тайм-аут» для любых , и я имею в виду любых, визитов из России. Просто заморозьте визы, за исключением чрезвычайных семейных обстоятельств. На карту поставлена безопасность Европы. Хватит», - написал экс-президент в своем Twitter. Такое заявление было сделано на фоне объявления администрацией США новых антироссийских санкций и скандала с высылкой российских дипломатов из США, Польши, Чехии и Украины.
В Госдуме немедленно отреагировали на сообщение Ильвеса. Так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил РЕН-ТВ, что «люди, которые выступают с подобными призывами, больные». В случае если автор высказывания психически здоров, по мнению Чепы, он, скорее всего, использует подобные заявления для рекламы своего имиджа и больше ни на что не способен. По словам депутата, такие люди играют на каких-то пиар-ходах вокруг себя, хотят поднять шумиху и больше ничего. «Цель таких заявлений одна – обрадовать США», - считает Чепа.
С коллегой-депутатом согласился первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, Ильвес так выразил отношение к России и ее гражданам. Также он считает, что бывший президент Эстонии хочет быть «удобным Вашингтону» и сделал заявление в тренде нынешней европейской политики в отношении России.
Впрочем, идею Ильвеса не поддерживают и в Европе. Ранее в интервью российским СМИ министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лииметс заявила, что Эстония и России должны разговаривать между собой, несмотря на разногласия: «Эстония и Россия — соседи. Между нами хорошо проводится повседневное практическое сотрудничество, например пограничное, культурное и иное».
«Что уж там мелочиться, давайте сразу войну объявим», - написала в Facebook депутат европарламента Яна Тоом. Она заявила, что не разделяет точку зрения бывшего президента.
Немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что заявления эстонского политика можно объяснить только ненавистью к России: «Ильвес родился в Америке, и у него еще с юных лет была заложена ненависть к России. По-другому я не могу объяснить, как можно делать такие заявления?»
Рар подчеркнул, что на Западе, наоборот, выступают за то, чтобы дать россиянам возможность ездить в Европу беспрепятственно. Рар считает, что Ильвеса никто в Евросоюзе слушать не будет.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на фоне «коронакризиса» многие страны Евросоюза неспособны отказаться от туристов из России. «Это "непроходняк". А вот запретить въезд всем госслужащим – хорошая идея. Плюс российским пропагандистам», – написал дипломат в своем Facebook. «Наказывать нужно весь аппарат режима, это сработает», - считает Климкин.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ответил на призывы ужесточить антироссийские санкции.
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