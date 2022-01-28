Володин обвинил США в попытке столкнуть Россию и Украину
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил, что США не устраивает отсутствие у России намерений воевать с Украиной.
По его словам, любые разногласия всегда лучше решать с помощью диалога, построенного на принципах взаимного уважения, с учётом интересов своих граждан.
Отвечая на вопрос депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который пожелал узнать, почему его коллеги не хотят отравиться в Россию на переговоры, Володин отметил, что украинские парламентарии не едут, "потому что знают — Россия с Украиной воевать не будет".
«В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства», - написал спикер.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России.
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