Володин обвинил США в попытке столкнуть Россию и Украину

По его словам, любые разногласия всегда лучше решать с помощью диалога, построенного на принципах взаимного уважения, с учётом интересов своих граждан.

Отвечая на вопрос депутата Верховной Рады Виктора Медведчука, который пожелал узнать, почему его коллеги не хотят отравиться в Россию на переговоры, Володин отметил, что украинские парламентарии не едут, "потому что знают — Россия с Украиной воевать не будет".

«В подтверждение этого сегодня в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Но это не устраивает Вашингтон, который делает всё, чтобы столкнуть друг с другом наши государства», - написал спикер.

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что США толкают Украину к войне с РФ, чтобы чужими руками спровоцировать внутренний кризис и «крушение» России.

