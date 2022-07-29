Между выгодой и США: Мексика и Бразилия разыграли «российскую» карту
Профессор Лазарь Хейфец в эфире НСН заметил, что отказ ведущих стран Латинской Америки от поддержания декларации, осуждающей спецоперацию на Украине, говорит об их самостоятельности.
Аргентина, Бразилия и Мексика хотят развивать отношения с Россией, даже несмотря на их некоторую зависимость от США, но каждая из этих стран по-разному смотрит на взаимодействие с Москвой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.
Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать декларацию с осуждением российской спецоперации на Украине, принятую на Конференции министров обороны Америки (CDMA). Хейфец назвал такую позицию «самостоятельной».
«Это государства, которые по-разному благожелательно относятся к России. Нельзя говорить, что каждая из латиноамериканских стран исходит из общей концепции. У каждой из них свой исторический опыт и свои подходы к международным делам. Аргентина, Бразилия и Мексика - ведущие страны региона, они разные по своим установкам. Если президент Бразилии Жаир Болсонару придерживается правых взглядов, и его считали аналогом Дональда Трампа (бывший президент США - прим. НСН), то президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Аргентины Альберто Фернандес имеют левую ориентацию. То, что они заняли общую позицию, говорит о том, что они самостоятельны в своих решениях и не оглядываются на позицию Вашингтона. Причем у них разные подходы к спецоперации на Украине, но, тем не менее, они придерживаются простой предпосылки, что выходит за пределы компетенции встречи министров обороны. Они переадресовывают эту повестку в ООН - в ту международную организацию, которая должна заниматься проблемами поддержания всеобщего мира. При этом страны Латинской Америки все взвешивают, чтобы, как минимум, не навредить собственным интересам. Вот что важнее: не навредить или развивать экономические отношения?», - объяснил он.
При этом, по его словам, все три страны по-разному смотрят на ситуацию на Украине и на отношения с Россией.
«Мексика относится к таким ситуациям (как на Украине – прим. НСН) нервно, так как во время войны с США в XIX веке у нее отняли большие территории. А, например, договоренность Болсонару с украинским лидером Владимиром Зеленским можно объяснить тем, что в Бразилии в этом году президентские выборы, причем бороться будут два силовика: бывший президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левый сектор – Партию трудящихся, и правый политик – Болсонару. У них разные подходы к решению внутренних проблем и по внешней политике. И для них обоих очень сложно играть на этом поле. Это тонкая игра, поскольку что такое для Бразилии отношения с Россией? Это совместное участие в БРИКС. И отношения внутри этой организации важны и для левых бразильских политиков, и для правых, так как это важная составляющая экономической политики страны. Отсюда их отношение к санкциям. Аргентина также подала заявку на вступление в БРИКС, поэтому для нее это тоже очень важная составляющая внешней политики», - заметил Хейфец.
Доктор исторических наук также напомнил о сохранении зависимости ведущих латиноамериканских стран от Вашингтона.
«Сейчас Аргентина, Бразилия и Мексика в разной степени зависят от США. Конечно, Мексика больше. Но тут больше речь идет о взаимозависимости. В США, особенно на юге, значительная часть населения имеет мексиканское происхождение. Объединение США, Канады и Мексики НАФТА (Североамериканское соглашение о свободной торговле – прим. НСН) существует уже много лет. И, несмотря на то, что Трамп говорил, что это сотрудничество не устраивает Вашингтон, и что оно в большей степени играет на интересы экономики Мексики, тем не менее, это соглашение перезаключили. Но в любом случае такие большие страны-соседи не могут не зависеть друг от друга», - добавил он.
Однако, по словам профессора, несмотря на особенности взаимодействия с Вашингтоном, Мехико заинтересовано в отношениях с Москвой.
«Мексика заинтересована в отношениях с Россией. Но какие перспективы у России в Мексике, если большинство "ниш" занято? Поэтому рассчитывать на какие-то грандиозные прорывы в российско-мексиканских экономических связях, наверное, было бы наивно. Но есть отрасли, в которых США не столь сильны. Тут многое зависит от людей, которые ищут возможности расширения связей в условиях санкций. У тех стран, которые отказываются принимать антироссийские санкции – есть серьезные шансы на прорыв. Другое дело, что санкции в значительной мере связывают руки предпринимателям и организациям, которые хотели бы расширять сотрудничество», - заключил Хейфец.
Ранее бывший заместитель генсека ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что «железный занавес» между Западом и Россией может быть опущен надолго, при этом партнерами Москвы могут стать страны Азии и Латинской Америки.
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