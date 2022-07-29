Между выгодой и США: Мексика и Бразилия разыграли «российскую» карту

Аргентина, Бразилия и Мексика хотят развивать отношения с Россией, даже несмотря на их некоторую зависимость от США, но каждая из этих стран по-разному смотрит на взаимодействие с Москвой. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец.

Ранее стало известно, что Аргентина, Бразилия и Мексика отказались поддержать декларацию с осуждением российской спецоперации на Украине, принятую на Конференции министров обороны Америки (CDMA). Хейфец назвал такую позицию «самостоятельной».