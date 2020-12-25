Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ

Москва добровольно ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ, передает РИА Новости слова директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.



Он отметил, что это было сделано, несмотря на неконструктивные подходы США к контролю над вооружениями.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году. Срок действия СНВ-3 – 10 лет.

Ранее спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, почему Вашингтон решил не продлевать договор об СНВ.

