Россия добровольно ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ
Москва добровольно ввела гиперзвуковую систему «Авангард» в сферу действия ДСНВ, передает РИА Новости слова директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимира Ермакова.
Он отметил, что это было сделано, несмотря на неконструктивные подходы США к контролю над вооружениями.
Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) Россией и США заключили в 2010 году. Срок действия СНВ-3 – 10 лет.
Ранее спецпредставитель действующего президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли рассказал, почему Вашингтон решил не продлевать договор об СНВ.
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