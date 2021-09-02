На Украине предложили новый вариант Минских соглашений

Минские соглашения необходимо преобразовать в аналог Будапештского меморандума, так как на данный момент они невыполнимы. Об этом заявил представитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает агентство «Интерфакс-Украина».

По его словам, на сегодняшний день договоренности по Донбассу «мертвы» и необходимо разработать план их модернизации.

Арестович отметил, что для урегулирования процесса нужен сильный гарант, ими могут стать США или Великобритания.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.

