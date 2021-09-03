Слуцкий: Украина на «крючке» у Запада, а не у Минских соглашений

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев находится «на крючке» Запада. Об этом он написал в своем канале в Telegram.

Так Слуцкий прокомментировал заявление советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который ранее в пятницу сообщил о снятии Киева «с крючка» минских договоренностей.