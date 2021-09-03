Слуцкий: Украина на «крючке» у Запада, а не у Минских соглашений
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Киев находится «на крючке» Запада. Об этом он написал в своем канале в Telegram.
Так Слуцкий прокомментировал заявление советника делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который ранее в пятницу сообщил о снятии Киева «с крючка» минских договоренностей.
«Хотелось бы напомнить господину Арестовичу, что минские соглашения направлены как раз на сохранение территориальной целостности Украины с учетом соблюдения прав жителей юго-востока страны», - подчеркнул депутат. По его мнению, альтернативы этому формату нет.
«Сама же Украина давно находится "на крючке" у западных стран, оставаясь страной под внешнем управлением в проекте "антиРоссия"», - добавил Слуцкий. По мнению депутата, начиная с февраля 2015 года украинская сторона «затягивает (если прямо не сказать саботирует) реализацию Минска-2» . Глава комитета по международным делам напомнил, что страны ЕС, на которых ориентируется руководство Украины, также призывают к выполнению минский соглашений.
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