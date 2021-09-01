Лавров обвинил Киев в «словесной эквилибристике»

Киев вместо выполнения Минских соглашений занимается «словесной эквилибристикой». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время церемонии открытия учебного года в МГИМО.

По его словам, украинские коллеги занимаются словесной эквилибристикой, например, заявляют, что Русь – это их исконное название.

При этом глава МИД напомнил о необходимости соблюдать Минские соглашения, которые не предусматривают никакого принуждения и были подписаны участниками добровольно.

Ранее министр также отметил, что в Москве приветствуют обещания лидеров США и Франции не вмешиваться в будущем в дела других стран.

