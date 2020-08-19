Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что любые перемены должны осуществляться в рамках законодательства и правового поля, в противном случае это приведет к тяжелым последствиям для страны. Об этом он объявил сегодня на заседании Совета безопасности.

«Перемены всякие должны быть прописaны в Конституции. И этa рaботa продолжaется. Онa будет aктивизировaнa. И нaсколько это возможно, и нaсколько это будет поддержaно нaселением, от этого зaвисит скорость принятия Конституции. И по Конституции мы уже можем вести дискуссии о переизбрaнии оргaнов влaсти», - зaявил белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что в стране уже есть сформированная нормативно-правовая база, действующая Конституция, которую «надо свято исполнять и придерживаться». «В противном случае нами будут управлять другие», - в очередной раз пригрозил он.