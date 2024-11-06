Медведев назвал единственное полезное для России качество Трампа

«Он смертельно не любит тратить деньги на придурковатых союзничков, на дурные благотворительные прожекты и на прожорливые международные организации. Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду», - заявил он.

По словам Медведева, Трамп очень упрям, но и «система сильна», потому пока сложно предугадать, смогут ли его заставить финансировать Украину. При этом зампред Совбеза РФ допустил, что в Киеве пессимистично отреагируют на победу кандидата от республиканцев.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп набрал число голосов выборщиков, необходимое для победы на выборах главы государства. По данным СМИ, у Трампа 277 голосов. При этом его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, получила 226 голосов. Для победы на выборах один из кандидатов должен набрать не менее 270 из 538 голосов выборщиков, напоминает «Радиоточка НСН».

