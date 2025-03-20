Дележка ЗАЭС и обещания: Зеленский и Трамп обсудили прекращение огня

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — цитирует слова источника агентство.

Позже Зеленский добавил к этому фразу о гражданской инфраструктуре:

«Одним из первых шагов к полному прекращению в**** (боевых действий. - Прим. НСН) может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать».

ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ

Накануне, 19 марта, состоялся телефонный разговор главы Белого Дома Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Разговор продлился около часа, об этом сам Трамп написал в своих соцсетях.

Американский лидер назвал этот разговор «очень хорошим» и отметил, что он во многом базировался на прошедших накануне его телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что проинформировал Зеленского о ходе своей беседы с Путиным.

«Мы значительно продвинулись вперед, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов», - рассказал Трамп.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге зачитала совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. В нем подтверждалось, что украинский и американский лидеры согласовали частичное прекращение огня в отношении энергетического сектора. Также Трамп и Зеленский договорились о тесном обмене информацией между их вооруженными силами по мере развития ситуации на поле боя.

Помимо прочего, оба президента договорились о встрече своих технических групп в Саудовской Аравии, которая будет направлена на обсуждение режима прекращения огня в Черном море. По мнению лидеров США и Украины, это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности.