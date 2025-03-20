Дележка ЗАЭС и обещания: Зеленский и Трамп обсудили прекращение огня
Пока делегации РФ и США готовятся ко встрече в Джидде 23 марта, Владимир Зеленский успел пообещать Дональду Трампу прекратить удары по энергообъектам РФ, а Трамп «под шумок» предложил взять под контроль украинские АЭС.
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом пообещал ему прекратить удары по российским энергетическим объектам. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«Президент Украины Владимир Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — цитирует слова источника агентство.
Позже Зеленский добавил к этому фразу о гражданской инфраструктуре:
«Одним из первых шагов к полному прекращению в**** (боевых действий. - Прим. НСН) может стать прекращение ударов по энергетической и другой гражданской инфраструктуре. Я поддержал этот шаг, и Украина подтвердила, что мы готовы его реализовать».
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ ОБЕЩАНИЕ
Накануне, 19 марта, состоялся телефонный разговор главы Белого Дома Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского. Разговор продлился около часа, об этом сам Трамп написал в своих соцсетях.
Американский лидер назвал этот разговор «очень хорошим» и отметил, что он во многом базировался на прошедших накануне его телефонных переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Он также сообщил, что проинформировал Зеленского о ходе своей беседы с Путиным.
«Мы значительно продвинулись вперед, и я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждаемых вопросов», - рассказал Трамп.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге зачитала совместное заявление госсекретаря США Марко Рубио и помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца. В нем подтверждалось, что украинский и американский лидеры согласовали частичное прекращение огня в отношении энергетического сектора. Также Трамп и Зеленский договорились о тесном обмене информацией между их вооруженными силами по мере развития ситуации на поле боя.
Помимо прочего, оба президента договорились о встрече своих технических групп в Саудовской Аравии, которая будет направлена на обсуждение режима прекращения огня в Черном море. По мнению лидеров США и Украины, это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности.
Ранее о встрече делегаций России и США в городе Джидда Саудовской Аравии Трамп договорился с Путиным в ходе телефонного разговора 18 марта. Делегации обсудят там урегулирование конфликта на Украине 23 марта.
При этом советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью газете Guardian, что украинская сторона не будет принимать участие во встрече делегаций США и РФ 23 марта, так как переговоры будут только двусторонними.
Также Рубио и Уолтц заключили, что оба президента поручили своим командам продолжить работу над техническими вопросами, связанными с осуществлением и расширением частичного прекращения огня.
При этом Зеленский выступил против прекращения конфликта с РФ по линии соприкосновения, потому что это, по его словам, «будет Берлин — никто не вернется и в половину городов».
Также глава киевского режима отметил, что Трамп осознает, что Украина юридически не признает российскими территории, перешедшие под контроль Москвы.
Левитт также уточнила, что глава Украины запросил новые системы противовоздушной обороны производства Patriot у США. Свою просьбу Зеленский мотивировал необходимостью защиты гражданского населения страны от ударов РФ.
Помимо прочего, в заявлении Рубио и Уолтца говорилось, что Зеленский был благодарен президенту США за помощь и лидерство в урегулировании военного конфликта, а также подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня.
ХОТЯТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЗАЭС?
Также Трамп, общаясь с Зеленским в среду, предложил помощь США в управлении электрическими и атомными станциями (АЭС) и подчеркнул, что если именно США будут владеть энергетическими объектами Украины, то это будет лучшим средством защиты этой инфраструктуры. Об этом в среду завил Белый дом.
«Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг», - заявила пресс-секретарь Белого дома.
При этом глава американского Минэнерго Крис Райт в интервью Fox News уточнил, что США готовы взять под управление АЭС на Украине, если это будет способствовать урегулированию конфликта.
«Мы можем это сделать», — процитировал Райта журналист телеканала Лукас Томлинсон в соцсети Х. Однако Райт уточнил, что на данный момент передача украинских АЭС под контроль Штатов не обсуждается.
Как передает газета Financial Times, Зеленский подтвердил, что в ходе разговора с Трампом обсуждался также вопрос контроля над АЭС, однако речь шла только о Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
«Мы говорили исключительно об одной станции», — подчеркнул Зеленский.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Она является самой крупной по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Так, на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность России, после того как Запорожская область по итогам референдума была включена в состав РФ.
В свою очередь директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в беседе с РИА Новости отметила, что решение отказаться от ударов воюющими сторонами по энергетической инфраструктуре, которое в частности поддержали Трамп и Путин, внушает осторожный оптимизм, так как Запорожская АЭС и Энергодар долгий период подвергались ударам со стороны ВСУ.
«Мы не раз говорили, что ни жители Энергодара, ни Запорожская АЭС не должны становиться объектом террористических атак. Хочется верить, что договоренности, не смотря на предыдущий опыт, будут соблюдены», - сказала она.
При этом сам Зеленский в ходе общения с журналистами на пресс-конференции 19 марта ранее заявил, что Запорожская АЭС не может работать под управлением России и принадлежать ей.
«Это наша станция, без нас она не будет работать. Хотя мне известно, что россияне очень хотят, чтоб станция работала на них», — подчеркнул он.
То, что Украина все еще тешит надежды вернуть ЗАЭС под свой контроль подтверждала и глава подкомитета Верховной рады по энергетической безопасности Виктория Гриб, сообщал New York Times.
В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с НСН отметил, что Запорожская АЭС является наследием СССР, расположена на территории РФ и никаких вопросов относительно ее будущего быть не может.
«Я надеюсь на его (Трампа – прим. НСН) здравый смысл, что он сказал Зеленскому, что Запорожская АЭС уже является российской. Подобное отношение со стороны международных организаций подтверждает введение западных санкций в отношении АЭС. Если бы они считали ее украинской, они бы санкции не вводили. Недавний приезд специалистов МАГАТЭ был осуществлен именно на российскую территорию, а не на подконтрольную режиму Зеленского, что было на протяжении двух лет. Уже МАГАТЭ фактически признает это», - отметил Рогов.
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