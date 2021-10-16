Оверчук: Россия решает вопрос о признании своих вакцин от коронавируса в рамках ВОЗ

Зампред правительства отметил, что вопрос о признании вакцин обсуждался на заседании Всемирного банка.

«Естественно, для того, чтобы вакцина признавалась [в США], требуется признание ВОЗ. Как вы знаете, недавно наш министр здравоохранения Михаил Мурашко делал соответствующее заявление на эту тему — этот вопрос решается в рамках ВОЗ», — цитирует Оверчука ТАСС.

Глава российского Минздрава 1 октября провел встречу с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, по итогам которой сообщил об устранении барьеров, препятствовавших регистрации в ВОЗ российской вакцины «Спутник V».

