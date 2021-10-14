ВОЗ: Вакцина от коронавируса не должна быть предварительным требованием для въезда в страну
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не поддерживает требование вакцинации как предварительного условия для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.
В организации, в частности, указали на то, что в разных странах доступ к вакцинам не является равным. Кроме того, в ВОЗ считают, что это условие вызывает хаос и дискриминацию, поскольку у граждан возможность недопуска в другие страны вызывает беспокойство.
Ранее сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 7% за минувшие семь дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru