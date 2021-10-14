ВОЗ: Вакцина от коронавируса не должна быть предварительным требованием для въезда в страну

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не поддерживает требование вакцинации как предварительного условия для въезда в страну. Об этом сообщает ТАСС.

ВОЗ заявила о возможности одобрить «Спутник V» до конца года

В организации, в частности, указали на то, что в разных странах доступ к вакцинам не является равным. Кроме того, в ВОЗ считают, что это условие вызывает хаос и дискриминацию, поскольку у граждан возможность недопуска в другие страны вызывает беспокойство.

Ранее сообщила о сокращении числа случаев заражения коронавирусом в мире на 7% за минувшие семь дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВОЗВакцина
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