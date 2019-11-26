Страх отставки развернул Скворцову к Каабаку

«У Скворцовой сейчас одна задача – удержаться в своем кресле, которое из-под нее катастрофически уходит. Поэтому она мечется между решениями, думая какое из них будет для нее более выгодно. Я не думаю, что она заботится о чем-то ином – об общественном мнении, мнении врачей или пациентов», - сказал он.

По мнению медика, спасти Скворцову от отставки это не поможет.

«Это вопрос времени, думаю, недолгого. После того, как было официально объявлено, что провалена реформа здравоохранения, было понятно, что кому-то нужно за это отвечать. Дальше только вопрос поиска кандидатуры на ее место», - заключил Гальперин.

Напомним, ранее врачи-трансплантологи Михаил Каабак и Надежда Бабенко были уволены из НМИЦ здоровья детей. В медучреждении и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к его протоколу лечения.

