Политолог: Отставка Скворцовой должна вызреть
Руководитель «Политической экспертной группы» заявил НСН, что министр здравоохранениия Вероника Скворцова будет отправлена в отставку, но когда это будет сделано - вопрос пока открытый.
Программа оптимизации в области здравоохранения была проведена ужасно. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, отметив, что и качество, и доступность услуг резко ухудшились. Отвечая на вопрос журналиста Владимира Соловьева о виновных, вице-премьер посчитала, что «виноваты все - и центр, и регионы». Но сейчас необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.
«Ситуация настолько критичная, но нужно принимать радикальные меры. Нужно менять людей, управляющих здравоохранением, потому что вытащить отрасль не смогу те, кто ее обрек на провал».
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил НСН, что после подобных заявлений вице-премьера Вероника Скворцова – первый кандидат на отставку.
«Голикова, говоря о подобных вещах, создает негативный имидж Вероники Скворцовой. Понятно недовольство властей проведенной реформой. Оптимизация сделала для большинства людей качественную медпомощь малодоступной. Вопрос лишь в том, когда Скворцову назначат крайней. Но нужно, чтобы вопрос вызрел», - считает Калачев.
«Вероника Скворцова будет уволена первой, когда Кремль поймет, что надо кем-то жертвовать».
Столь категорично Татьяна Голикова высказывается не в первый раз. Так в начале ноября она уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, отрасль нуждается в модернизации медучреждений, которые находятся в плохом, «если не сказать ужасном», состоянии.
«Проблема здравоохранения находится в тройке самых актуальных проблем. Кадры, конечно, многое решают, но Скворцова только реализует ту программу оптимизации, с которой все согласились. Так что пока это не более, чем аппаратная борьба, переключение внимания с одной проблемы на другую», - сказал Константин Калачев.
Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Она предполагала оптимизацию расходов за счет закрытия неэффективных больниц и использование высокотехнологичных медучреждений. При этом эксперты приводят неутешительную статистику. В результате оптимизации в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.
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