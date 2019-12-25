Политолог: Отставка Скворцовой должна вызреть

Столь категорично Татьяна Голикова высказывается не в первый раз. Так в начале ноября она уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно». Аналогичное мнение выразил вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, отрасль нуждается в модернизации медучреждений, которые находятся в плохом, «если не сказать ужасном», состоянии.

«Проблема здравоохранения находится в тройке самых актуальных проблем. Кадры, конечно, многое решают, но Скворцова только реализует ту программу оптимизации, с которой все согласились. Так что пока это не более, чем аппаратная борьба, переключение внимания с одной проблемы на другую», - сказал Константин Калачев.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году. Она предполагала оптимизацию расходов за счет закрытия неэффективных больниц и использование высокотехнологичных медучреждений. При этом эксперты приводят неутешительную статистику. В результате оптимизации в два раза сократилось число больниц — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений.



