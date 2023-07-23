Адмирал США Ставридис предложил атаковать корабли РФ в Черном море

По его мнению, корабли НАТО должны сопровождать суда с украинским зерном в Черном море. Альянсу следует выступить с предупреждением в адрес России, считает адмирал.

Ставридис полагает, что кораблям НАТО необходимо открывать огонь при наличии угрозы со стороны Черноморского флота России.

Москва 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Президент Владимир Путин заявил, что РФ вернется к соглашению, если будут выполнены данные ей обещания, передает «Радиоточка НСН».

