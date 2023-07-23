Адмирал США Ставридис предложил атаковать корабли РФ в Черном море
Бывший командующий войсками НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис предложил Североатлантическому альянсу открывать огонь по кораблям Черноморского флота России, пишет издание Foreign Policy.
По его мнению, корабли НАТО должны сопровождать суда с украинским зерном в Черном море. Альянсу следует выступить с предупреждением в адрес России, считает адмирал.
Ставридис полагает, что кораблям НАТО необходимо открывать огонь при наличии угрозы со стороны Черноморского флота России.
Москва 17 июля уведомила ООН, Турцию и Украину о выходе из зерновой сделки. Президент Владимир Путин заявил, что РФ вернется к соглашению, если будут выполнены данные ей обещания, передает «Радиоточка НСН».
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