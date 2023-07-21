Анкара настаивает на участии Москвы в дальнейших переговорах по зерновой сделке

Турция считает проведение любых переговоров по возможному продлению зерновой сделки без участия России создаст новые угрозы в области безопасности. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.

МИД: Россия не ведет переговоров по альтернативе зерновой сделке

По его словам, Анкара категорически настаивает на подключении России к переговорам.

Заявление Фидан сделана на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.

Ранее Госдеп понадеялся на помощь Эрдогана в восстановлении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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