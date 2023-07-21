Анкара настаивает на участии Москвы в дальнейших переговорах по зерновой сделке
21 июля 202321:41
Турция считает проведение любых переговоров по возможному продлению зерновой сделки без участия России создаст новые угрозы в области безопасности. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, сообщило агентство Anadolu.
По его словам, Анкара категорически настаивает на подключении России к переговорам.
Заявление Фидан сделана на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хиль Пинто.
Ранее Госдеп понадеялся на помощь Эрдогана в восстановлении зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru