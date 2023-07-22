Профессор ВШЭ Бакланов допустил, что Россия перенаправит экспорт зерна по МТК «Север-Юг»

Россия после прекращения зерновой сделки может перенаправить экспорт зерновых через коридор «Север-Юг» от Санкт-Петербурга до индийского порта Мумбаи, считает профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.

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«Идет осложнение ситуации на Черном море. Надо искать другие возможности. Западные границы у нас закрыты, Балтийское море очень проблемное», — указал Бакланов.

Эксперт считает, что Турции стоит задуматься над возможным уходом РФ от поставок по Черному морю, и «Север-Юг» мог бы стать одним из перспективных направлений. По словам Бакланова, коридор располагается вдалеке от санкционной зоны и «влияния Запада». На это направление возможно переключить 30-35% грузопотока зерна в ближайшее время.

«В обозримом будущем можно переключить то, что шло раньше по другим дорогам, на эту логистическую систему», — добавил эксперт, призвав настраиваться на разработку бассейна Каспийского моря.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что после прекращения зерновой сделки Москва прорабатывает новые маршруты для сельскохозяйственного экспорта и обсуждает доставку российских грузов и зерновых со странами Африки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Егор Еремов
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