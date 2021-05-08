Фига в кармане. Чехия за закрытыми дверями договаривается с ЕС о высылке российских дипломатов
Политики, политологи и представители Дипакадемии МИД раскритиковали позицию Чехии после призывов «успокоить» отношения с РФ в связи с новыми выпадами против российских дипломатов.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш попросил страны Европейского союза (ЕС) в знак солидарности с Прагой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату, пишет газета Mlada fronta DNES.
Просьба Бабиша, по данным издания, прозвучала в ходе неформальной встречи глав государств ЕС в португальском городе Порту, отмечает RT.
Ранее премьер-министр выступил с заявлением о необходимости «успокоить» отношения с Россией.
Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН отметил, что Чехия потеряла авторитет в Европе в связи с делом во Врбетице. Бабиш в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
«Чехия сегодня ради того, чтобы угодить своим американским хозяевам, в Европе практически потеряла лицо. Идя путем нагнетания конфликта с Россией по делу во Врбетице пятилетней давности, Чехия не вернет свое лицо, а только увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств. Ведь по той же схеме и теми же самыми инструментами евроатлантической солидарности на Западе раскочегаривали скандал с отравлением Скрипалей. Но сейчас у США получился пшик в виде чехов, которые утрачивают свои политические позиции, и поддержавших их прибалтов», - отметил эксперт.
Член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ Олег Морозов в беседе с НСН Олег Морозов обратил внимание на мотивы, которые движут Чехией, чтобы просить другие европейские страны организовать противодействие России из-за якобы ее в причастности ко взрывам на военных складах во Врбетице.
«Этот мотив, если учитывать, что не доказано российское участие в этих взрывах, выглядит как откровенно русофобский. Тогда возникает вопрос, а с чем солидаризируется Европа. Чехи заняли русофобскую позицию, а мы (европейские страны) – выражаем ей солидарность», - заявил собеседник НСН.
Ранее профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма в эфире НСН заявил, что Россия в сложившейся ситуации может предпринять ответные действия в отношении Чехии и добиться расследования организации нелегальной продажи оружия на территории европейской страны.
«Известно, что склады во Врбетице арендовал болгарский торговец оружием, которое и взорвалось. Фактически на территории Чехии осуществлялась нелегальная торговля оружием, и Россия может выступить с требованиями расследования этого инцидента», - считает Сурма.
Напомним, по словам генпрокурора Чехии Павла Земана, в Чехии разрабатывается только одна версия расследования взрывов во Врбетице, связанная с причастностью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Земан заявил, что не исключает приостановки уголовного дела, если следствию не удастся провести допрос обоих подозреваемых.
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