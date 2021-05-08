Фига в кармане. Чехия за закрытыми дверями договаривается с ЕС о высылке российских дипломатов

Политолог Алексей Мартынов в эфире НСН отметил, что Чехия потеряла авторитет в Европе в связи с делом во Врбетице. Бабиш в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

«Чехия сегодня ради того, чтобы угодить своим американским хозяевам, в Европе практически потеряла лицо. Идя путем нагнетания конфликта с Россией по делу во Врбетице пятилетней давности, Чехия не вернет свое лицо, а только увязнет в этой неприглядной истории без прямых доказательств. Ведь по той же схеме и теми же самыми инструментами евроатлантической солидарности на Западе раскочегаривали скандал с отравлением Скрипалей. Но сейчас у США получился пшик в виде чехов, которые утрачивают свои политические позиции, и поддержавших их прибалтов», - отметил эксперт.