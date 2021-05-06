Премьер-министр Чехии призвал «успокоить» отношения Праги и Москвы

Напряженную атмосферу в отношениях России и Чехии необходимо успокоить, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В ходе выступления перед депутатами нижней палаты парламента республики Бабиш отметил, что сейчас обстановка «разогрета эмоциями», сообщает РИА ФАН.

Кроме того, чешский премьер прокомментировал составляемый Москвой список недружественных государств и возможность включения в него Чехии.

«Не знаю, вам этого мало?» — цитирует Бабиша РИА Новости.

Премьер в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов, напоминает РЕН ТВ. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

