Премьер-министр Чехии призвал «успокоить» отношения Праги и Москвы
Напряженную атмосферу в отношениях России и Чехии необходимо успокоить, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
В ходе выступления перед депутатами нижней палаты парламента республики Бабиш отметил, что сейчас обстановка «разогрета эмоциями», сообщает РИА ФАН.
Кроме того, чешский премьер прокомментировал составляемый Москвой список недружественных государств и возможность включения в него Чехии.
«Не знаю, вам этого мало?» — цитирует Бабиша РИА Новости.
Премьер в апреле заявил о причастности России к взрывам на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Тогда же Прага выслала 18 российских дипломатов, напоминает РЕН ТВ. Россия назвала обвинения голословными и в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.
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