В Швеции призвали принять меры против России
Депутат Ханс Валльмарк призвал министра иностранных дел Анн Линде принять ограничительные меры против России в солидарность с Чехией, сообщил RT.
Валльмарк отметил, что Швеция сдержанно отреагировала на просьбу Чехии провести коллективную акцию солидарности против России. «Не видно никаких признаков, говорящих о реализации мер, направленных против сотрудников российского посольства», — добавил депутат.
Ранее МИД Швеции вызвал российского посла из-за введения Москвой санкций против граждан Евросоюза. Сообщалось, что руководителю дипмиссии выразили протест. В Швеции считают, что санкции России не обоснованы и выражают политические мотивы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru