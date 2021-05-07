Вице-премьер Чехии уволил заявившего о планах купить «Спутник V» чиновника

Первый вице-премьер, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» гетмана Пардубицкого края Мартина Нетолицкого, рассказавшего журналистам о планах Гамачека закупить партию российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщает издание Novinky.cz.

В Чехии ответили на сообщения о желании обменять сведения о Врбетице на «Спутник V»

Глава МВД подтвердил эту информацию.

Отмечается, что Нетолицкий в беседе с журналистами чешского информационного агентства рассказал о намерении Гамачека завезти в Чехию из России партию «Спутника V». По словам чиновника, министр якобы договорился о поставках с российской стороной.

Ранее СМИ сообщали, что в середине апреля Гамачек планировал посетить Москву и обменять информацию о расследовании взрывов на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году на поставку партии «Спутника V» в Чехию. Также сообщалось, что министр хотел добиться согласия на проведение в Праге встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Сам Гамачек опроверг эту информацию.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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