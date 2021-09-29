«Анкара не лавирует». Почему разногласия по Крыму не мешают Путину с Эрдоганом

Президенты России и Турции действительно доверяют друг другу, а не делают красивую картинку для СМИ, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

В среду в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около трех часов. Эрдоган, в частности, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами и за туристов, которым разрешили отдыхать в этой стране. Тема Крыма не обсуждалась.