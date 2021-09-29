«Анкара не лавирует». Почему разногласия по Крыму не мешают Путину с Эрдоганом
Позиция Турции по Крыму связана с международными нормами, но при этом Анкара не присоединилась к санкциям в отношении России, рассказал НСН турецкий политолог Тогрул Исмаил.
Президенты России и Турции действительно доверяют друг другу, а не делают красивую картинку для СМИ, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.
В среду в Сочи прошли переговоры Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они проходили в закрытом для прессы режиме и продлились около трех часов. Эрдоган, в частности, поблагодарил Россию за помощь в борьбе с лесными пожарами и за туристов, которым разрешили отдыхать в этой стране. Тема Крыма не обсуждалась.
«Проблемы между нашими странами всегда были, и немало, во многих вопросах взгляды Москвы и Анкары не совпадают. Но самое главное, что у нас есть взаимопонимание, которое дает возможность положительно оценить все происходящее. Я думаю, встреча в Сочи с этой точки зрения достаточно полезна», - сказал Тогрул Исмаил.
По его словам, в вопросе Крыма Турция ведет себя честно и «не лавирует», а не признает эту территорию российской из-за международных норм.
«Крым – это очень важная и чувствительная тема для России. Турция это понимает, но, исходя из международных норм, не признает эту территорию российской и считает ее украинской. При этом Турция не присоединилась к санкциям и считает, что этот вопрос не должен решаться таким образом. Это проблема Запада с Россией. Исходя из международных норм, Турция высказывает свое мнение. Может быть, российской стороне это не нравится, но это более честный подход, Анкара не лавирует», - пояснил турецкий политолог.
Ранее стало известно, что в 2019 году президент США Дональд Трамп на встрече с Путиным просил президента России подыграть ему на камеру, перед которой Трамп вел себя «немного жестче». Тогрул Исмаил подчеркнул, что отношения Путина и Эрдогана совсем другие.
«Нет, российско-турецкие отношения совсем другие. Здесь два лидера встречаются и обсуждают вопросы из-за того, что они доверяют друг другу. Это самое главное и это не впервой. Много было конфликтных ситуаций, когда Турция и Россия сумели найти общий язык и подход к проблемам. Проблемы есть, они накопились довольно давно, еще с периода холодной войны, и перешли к России «по наследству». Самое главное здесь – взаимопонимание и диалог. Россия и Турция - два крупных государства евразийского региона, их взаимопонимание и положительный диалог дает нашему региону стабильность и положительный импульс для развития, чтобы не было никаких эксцессов и беспокойств», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В ходе сегодняшних переговоров в Сочи Путин, в частности, поблагодарил Турцию за позицию по газопроводу «Турецкий поток». Со своей стороны, Эрдоган заявил, что мир в Сирии зависит от развития турецко-российских отношений.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин сказал «Радиоточке НСН», что главная цель визита Эрдогана в Сочи – обсуждение ситуации на севере Сирии.
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