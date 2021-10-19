Эрдоган упрекнул Совбез ООН за право решать судьбу человечества
Страны – победители во Второй мировой войне не должны определять судьбу человечества, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – заявил глава государства.
По его словам, в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.
Ранее сообщалось, что Турция не намерена терпеть террористическую угрозу на севере Сирии и готова своими силами решить этот вопрос. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к нации.
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