Эрдоган упрекнул Совбез ООН за право решать судьбу человечества

«Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – заявил глава государства.

По его словам, в мире более 200 стран, а не пять, которые являются постоянным членами Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что Турция не намерена терпеть террористическую угрозу на севере Сирии и готова своими силами решить этот вопрос. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе своего обращения к нации.

