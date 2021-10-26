Украина объяснила заявление о вероятности нацелить ракеты на Москву

«Мы никому не угрожаем. Зато россияне не стесняются угрожать разбомбить Украину в каменный век в каждой своей программе и высказывании. На любое действие есть противодействие, и если они будут угрожать нам, придет время и для украинского ответа», — заявил он. Арестович напомнил, что Украина уже применяла ракетные комплексы в Донбассе.

В МИД России на это реагируют утверждениями о том, что любой шаг относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе повлечет за собой реакцию со стороны РФ.

