Украина объяснила заявление о вероятности нацелить ракеты на Москву

В недалеком будущем в распоряжение украинских вооруженных сил может поступить собственный ракетный комплекс, разработка которого займет около 10 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

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«Мы никому не угрожаем. Зато россияне не стесняются угрожать разбомбить Украину в каменный век в каждой своей программе и высказывании. На любое действие есть противодействие, и если они будут угрожать нам, придет время и для украинского ответа», — заявил он. Арестович напомнил, что Украина уже применяла ракетные комплексы в Донбассе.

В МИД России на это реагируют утверждениями о том, что любой шаг относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе повлечет за собой реакцию со стороны РФ.

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