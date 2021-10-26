Украина объяснила заявление о вероятности нацелить ракеты на Москву
В недалеком будущем в распоряжение украинских вооруженных сил может поступить собственный ракетный комплекс, разработка которого займет около 10 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.
«Мы никому не угрожаем. Зато россияне не стесняются угрожать разбомбить Украину в каменный век в каждой своей программе и высказывании. На любое действие есть противодействие, и если они будут угрожать нам, придет время и для украинского ответа», — заявил он. Арестович напомнил, что Украина уже применяла ракетные комплексы в Донбассе.
В МИД России на это реагируют утверждениями о том, что любой шаг относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе повлечет за собой реакцию со стороны РФ.
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