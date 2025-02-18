Медведев сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на КТК

В Эр-Рияде завершился первый этап российско-американских переговоров на высоком уровне

В Кремле допустили, что по итогам встречи в Эр-Рияде появятся планы по возможной встрече Путина и Трампа

Отчёт правительства о работе за год перед Госдумой состоится в марте

СМИ: Coca-Cola готовится к возвращению на российский рынок

Минтруд: Календарь праздников в этом году сбалансированный