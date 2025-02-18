Медведев сравнил Киев с бешеным животным, говоря об атаке ВСУ на КТК
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Украину «бешеным животным», комментируя атаку ВСУ на краснодарскую нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев сравнил властей Украины с диким зверем, которое напало на своего же хозяина.
Он пояснил это тем, что по магистральному нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума проходит не только российская нефть России, но и нефть, принадлежащая европейским и американским компаниям.
Ранее стало известно, что КТК в Краснодарском крае получила серьезные повреждения после удара украинской стороны. Так, компания «Транснефть» уточнила, что последствия атаки будут устраняться 1,5-2 месяца, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru