Россиянам пообещали «парадоксальное» снижение цен в строительстве
Дефицита стройматериалов не будет - отрасль почти не зависит от импорта и имеет возможность заменить одни материалы другими, заявил эксперт ассоциации «ОПОРА» Максим Третьяков в эфире НСН.
Сокращение производства листового стекла не приведет к дефициту на рынке: цены наоборот могут понизиться, а строительная отрасль России в целом минимально зависит от импорта. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил вице-президент Ассоциации НП «ОПОРА», председатель комитета по промышленности Максим Третьяков.
Ранее РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщило, что в России на 30% упало производство листового стекла, применяющегося в строительстве. Третьяков считает, что такая ситуация не приведет к дефициту этого продукта на рынке.
«Потому что я, судя по введенным квадратным метрам, ожидаю в этом году снижения строительства на 20%. Поэтому очень может быть, что рынок останется в балансе, либо в очень небольшом дефиците. То есть снижение выпуска стекла будет скомпенсировано падением строительства в квадратных метрах, что тянет за собой снижение спроса на все строительные материалы: начиная от цемента – заканчивая стеклом и кабельно-проводниковой продукцией», - рассказал он.
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При этом, по его словам, на фоне падения производства листового стекла цены на эту продукцию не повысятся.
«Доля отдельных компонентов строительства в себестоимости квадратного метра очень незначительна. Ценник строительства содержит огромную маржу. Например, стоимость кабеля в цене квадратного метра жилья составляет менее 2%. Фактически цена квадратного метра недвижимости подчиняется законам спроса и предложения, и она серьезно выше, чем себестоимость строительства. Поэтому некоторый рост себестоимости не приведет к повышению цен – они даже парадоксальным образом могут сократиться в связи с падением платежеспособного спроса», - объяснил председатель комитета по промышленности.
В то же время он добавил, что заменять строительные материалы в России на импортные практически не придется.
«Жилищное и производственное строительство – одна из минимально зависимых от импорта отраслей. Там есть импортные компоненты, но ситуация наиболее оптимистичная. Может быть, по каким-то отдельным позициям будут нужны поставки из других стран, но в целом стройматериалы - в достаточно высокой степени самодостаточная отрасль в России. Мы многие стройматериалы делаем самостоятельно, но зависим от компонентов. Например, определенные химикаты в производстве пластиковых труб, изоляции кабеля. Это не критично, а по некоторым компонентам даже избыток. Сейчас сильно ограничился экспорт «Северстали», и естественно металл надо перенаправлять на внутренний рынок. Надо развивать потребление. И сейчас есть удобный момент для проектирования совершенно новых зданий с каркасом из металла, а не из цемента и бетона», - заключил Третьяков.
Ранее генеральный директор проектно-строительной компании «Картель Мастеров» Антон Лобейко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции сильно повлияли на стоимость черновых и чистовых материалов для ремонта, а сроки работ с европейскими материалами увеличились до года.
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