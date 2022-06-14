Россиянам пообещали «парадоксальное» снижение цен в строительстве

При этом, по его словам, на фоне падения производства листового стекла цены на эту продукцию не повысятся.

«Доля отдельных компонентов строительства в себестоимости квадратного метра очень незначительна. Ценник строительства содержит огромную маржу. Например, стоимость кабеля в цене квадратного метра жилья составляет менее 2%. Фактически цена квадратного метра недвижимости подчиняется законам спроса и предложения, и она серьезно выше, чем себестоимость строительства. Поэтому некоторый рост себестоимости не приведет к повышению цен – они даже парадоксальным образом могут сократиться в связи с падением платежеспособного спроса», - объяснил председатель комитета по промышленности.

В то же время он добавил, что заменять строительные материалы в России на импортные практически не придется.