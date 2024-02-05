СМИ: в Москве и Петербурге резко сократился спрос на льготную ипотеку в январе
Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по сокращению спроса на льготную ипотеку под 8%, пишет РБК со ссылкой на статистику «Дом.РФ».
Так, в столице за неполный январь 2024 года количество заявок на льготную ипотеку под 8% сократилось на 36,2% по сравнению с показателями прошлого года. В Санкт-Петербурге количество желающих оформить льготную ипотеку упало на 28,9%, в Краснодарском крае - на 16,6%.
Отмечается, что в разрезе всей России количество заявок на льготную ипотеку под 8% выросло на 7% за неполный январь 2024 года.
ранее президент России Владимир Путин поручил распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов семей погибших без условий, предусмотренных программой, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru