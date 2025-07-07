Новый жилой квартал появится в Мнёвниковской пойме

В Мнёвниковской пойме построят новый квартал недвижимости у реки. Его общая площадь составит более 73 тысяч квадратных метров. Компания «Донстрой» сообщила о получении разрешения на строительство первой очереди двенадцатого квартала проекта «Остров».

Девелопер намерен построить на первой линии у реки рядом с причалом речного транспорта четыре корпуса переменной этажности от 10 до 22 этажей. Всего будет построено более 35 тысяч квадратных метров жилой недвижимости. Резиденты новых домов смогут сочетать деловую активность с курортным образом жизни, отметили в компании.

Застройщик предложит квартиры от студий в 28 квадратных метров до 5-комнатных квартир в 160 «квадратов». В корпусах предусмотрен подземный паркинг с 264 машиноместами, а также кладовыми помещениями и местами для хранения велосипедов.

В лобби будет гостиная, коворкинг, переговорная и репетиторская комнаты, а в отдельном корпусе — детская и спортивная зоны, кинотеатр.

При благоустройстве квартала застройщик намерен особое внимание уделить дворовой территории, где расположатся амфитеатр, зелёные террасы и смотровая площадка с видом на реку.

«Остров» — масштабный жилой комплекс, состоящий из кварталов бизнес и премиум-классов, строящихся на территории Мнёвниковской поймы. Проект окружён Москвой-рекой и тремя природными парками.

