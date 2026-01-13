Нейросети Grok не позволят принимать военные решения за Пентагон
США давно используют нейросети, чтобы понять, как вести современные войны, Россия со временем пойдет этим же путем, заявил НСН Владимир Белый.
«Восстание машин» после передачи нейросети данных Пентагона в США не грозит, так как нейросети не являются искусственным интеллектом (ИИ), они могут лишь обрабатывать информацию, а конечное решение всегда будет принимать человек. Об этом НСН рассказал продюсер технологий будущего Владимир Белый.
Нейросеть бизнесмена Илона Маска Grok получит доступ ко всей информации Пентагона, включая разведданные, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет. Министр отметил, что до конца месяца в распоряжении Grok будут все секретные и несекретные данные военных IT-систем. Белый рассказал, для чего это делается и как может работать.
«Начнем с того, что "нейросетка" - это не искусственный интеллект. Если она куда-то интегрируется, например, в какой-либо дата-центр, связанный с обороной, то конечное решение все равно будет принимать человек. То есть будет какой-нибудь комбатант, который решит, будет ли уничтожаться цель или нет. Так что это надо расценивать как инструмент, который будет обучаться на датасете Пентагона и, исходя из загруженных в него данных, будет обрабатывать информацию, уберет все лишние паттерны, которые делает человек. Они давно уже используют ИИ для того, чтобы понять, как вести современные виды войн, просчитать нападение на разные страны или участки. Есть системы, которые они сами разрабатывают в закрытом типе, а есть как у Илона Маска», - рассказал он.
При этом Белый подчеркнул, что у России пока нет собственной базы для внедрения своей нейросети по аналогии с Пентагоном и Grok.
«Поэтому нужно за ними глаз да глаз и делать свои системы, которые обучены на наших датасетах и на наших базах данных, чтобы мы тоже могли всегда ответить. То, что делается в России, пока делается на базах существующих иностранных моделей "нейронок", и датасеты используются пока те, которые либо в свободном доступе, либо закрытые, платные, но зарубежные. Как только мы накопим свои базы и сделаем свои модели, тогда уже у нас будут собственные ресурсы для интеграции в наше Минобороны. А Пентагону этот инструмент позволит в реальном времени обрабатывать информацию и выдавать данные, которые сильно сокращают время на принятие решений и ведение военных операций в любом виде», - подытожил он.
Ранее гендиректор «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал НСН, что область развития искусственного интеллекта сегодня – это открытый космос, люди все еще не знают об этом практически ничего, так что чем больше финансовой подушки заложено в этой сфере, тем лучше.
