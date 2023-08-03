«Фантастика и бытовая проза»: Лукьяненко допустил, что ИИ сможет заменить писателей
Искусственный интеллект мог бы писать произведения в жанре фантастики и современной бытовой прозы с претензиями на элитарность, отметил в эфире НСН писатель Сергей Лукьяненко.
Если искусственный интеллект (ИИ) в будущем станет разумным, то он сможет заменить живых писателей, но пока этого не произошло, заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН. Он не исключил, что ИИ сможет создавать интересный и качественный литературный продукт.
Ранее сообщалось, что художественное произведение, созданное при помощи искусственного интеллекта, вышло в финал конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения». Отмечается, что это дебют нейросети в литературном состязании, причем она участвовала на условиях анонимности. Лукьяненко отметил, что помощь ИИ могла заключаться лишь в написании нескольких абзацев.
«Сильно сомневаюсь в том, что это хорошо, а также в том, что там не прикладывали руку люди. Помощь ИИ могла заключаться в написании нескольких абзацев. Творчество нейросети пока представляет из себя компиляцию из имеющихся приемов. Разумеется, мы можем дожить до момента, когда нейросети смогут генерировать какой-то оригинальный контент, но пока этого не происходит. Но не исключаю того, что нейросеть сможет выдавать определенный литературный продукт. Если она приобретет что-то сходное с разумом, тогда, возможно, она будет выдавать интересный, качественный литературный продукт. Если ИИ станет разумным, то он сможет заменить живого писателя», - сказал Лукьяненко.
Писатель отметил, что искусственный интеллект мог бы создавать произведения в жанре фантастики и современной бытовой прозы с претензиями на элитарность. По словам Лукьяненко, такая проза несильно озабочена сюжетом.
«Фантастика подходит, еще прекрасно подходит современная бытовая проза с претензиями на элитарность. Поскольку такая проза, как правило, несильно озабочена сюжетом. Какие-то смысловые сюжетные нелепости всегда можно списать на взгляд автора, его оригинальность. Искусство сейчас во многом превратилось в демонстрацию чего-то совершенно искусством не являющегося, но так называемого. Грязное пятно на холсте может называться величайшим произведением и быть продано с аукционов за огромные деньги. Точно так же происходит и в литературе», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в пресс-центре НСН рассказал, какие профессии оказались не такими востребованными на фоне развития искусственного интеллекта. По его словам, удар пришелся по контент-производителям всех видов, сообщает «Радиоточка НСН».
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