«Фантастика и бытовая проза»: Лукьяненко допустил, что ИИ сможет заменить писателей

Если искусственный интеллект (ИИ) в будущем станет разумным, то он сможет заменить живых писателей, но пока этого не произошло, заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью НСН. Он не исключил, что ИИ сможет создавать интересный и качественный литературный продукт.

Ранее сообщалось, что художественное произведение, созданное при помощи искусственного интеллекта, вышло в финал конкурса авторов и чтецов фантастики «Проект особого значения». Отмечается, что это дебют нейросети в литературном состязании, причем она участвовала на условиях анонимности. Лукьяненко отметил, что помощь ИИ могла заключаться лишь в написании нескольких абзацев.