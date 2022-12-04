Лепс ушел со сцены, бросив микрофон на концерте в Петербурге
Исполнитель Григорий Лепс не завершил концерт в Санкт-Петербурге и покинул сцену, бросив микрофон.
Соответствующее видео появилось в интернете. На записи видно, как во время исполнения хита «Самый лучший день» Лепс бросает микрофон на пол и удаляется со сцены.
По словам самого Лепса, концерт был непростым. «Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку», — заявил музыкант.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении Григорию Лепсу звания «Народный артист России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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