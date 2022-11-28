«Потеря потерь!» Московские юбилеи отгремели на фоне краха Little Big
20-летие «25/17» вышибло у зрителей мурашки, Страйк заменил Беркута на 35-летии «Мастера», Zivert представила «расцензуренный» кавер, а Little Big потеряли полсостава.
Музыкальный уикенд в России вновь оказался богат на яркие события. В Москве с успехом отгремели юбилейные концерты групп «25/17» и «Мастер», о которых мы рассказывали в «Культурном гиде НСН». Отмечающая сегодня день Рождения Zivert, собрала аншлаг в Краснодаре и представила официальный кавер «зацензуренной» песни. Ну а основатель группы Little Big Илья Прусикин рассказал о финансовом крахе после отъезда из РФ.
СТЕРЖЕНЬ, КАЙФ И «ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ»
Ну а начиналось все с пятничного концерта, приуроченного к 35-летию группы «Мастер», о котором рассказывал НСН гитарист Алексей Страйк.
Легендарные металлисты вышли на сцену клуба «Известия Hall» в своем нынешнем составе во главе с лидером группы Аликом Грановским. По ходу выступления к ним присоединялись «специально приглашенные гости» из старых составов, которые порадовали публику и новыми, и старыми хитами.
В их числе не оказалось приболевшего вокалиста Артура Беркута, которого с успехом заменил Страйк, исполнивший «беркутовский блок» песен. Как и обещал экс-гитарист «Мастера», на концерте прозвучали композиции из первых альбомов, ранее не исполнявшиеся на концертах.
«Отгремел юбилей! Спасибо, что были с нами! Вы самая замечательная публика! Мы вас любим», - написала группа по итогам концерта.
Зрители в соцсетях сошлись во мнении, что «концерт был просто офигительный», констатировав, что, «кто не смог прийти - это потеря потерь».
В субботу, 26 ноября, в Москве состоялся еще один юбилейный концерт. Группа 25/17 отметила 20-летие, о сюрпризах которого рассказывал НСН ее вокалист Антон Завьялов.
«Для московского концерта мы подготовили специальную визуальную программу, световое шоу, это будет выглядеть очень зрелищно», - говорил Завьялов, ну а реальность еще больше впечатлила зрителей.
Комментаторы в соцсетях отмечают, что «кайфанули от акустики», послав «тысячу благодарностей» звукорежиссеру.
Девушки пишут, что «от звука и света бежали мурашки, ноги топали только так», сет-лист был бодрым, а «движа стержень» был просто от души.
«Мы очень довольны концертом. Всем нашим - спасибо за поддержку», - подчеркнул основатель группы Андрей «Бледный» Позднухов.
Музыканты поблагодарил Москву, отметив, что «было огненно от и до».
ПРАЗДНИК ZIVERT И КРАХ LITTLE BIG
Певица Zivert отмечает 28 ноября День рождения. В преддверии праздника она дала концерты в Ставрополе (25 ноября), Краснодаре (26 ноября) и Пятигорске (27 ноября), а также официально представила в пятницу премьеру песни «Все решено».
Это тот самый кавер песни группы «Гости из будущего», из которого в недавнем телеэфире убрали слова «война» и «мир».
В сегодняшнем праздничном посте в официальной группе Zivert «ВКонтакте» эта песня стоит на первом месте. При этом слова «Мы голосуем за мир, но снова в моде война» звучат без купюр.
«Национальная служба новостей» попросила Юлию рассказать о своем отношении к ситуации с песней «Все решено», однако в пресс-службе Zivert отметили, что «у Юли сейчас мини-отпуск в связи с ДР, и она пока не дает интервью».
Ну а краснодарские СМИ второй день смакуют инцидент с концертом Zivert в этом городе . Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с рассказами о «страшной давке» у гардероба в «Олимпе».
«В толпе были беременные, дети, но толпа давила так, что у людей начиналась паника, они кричали. Творился полный хаос, никакой организации в толпе не было, кроме криков мужчин, которые пытались что-то сделать, чтоб не задавили детей», - пишет издание «Живая Кубань».
При этом обошлось без пострадавших, а вопросы людей были адресованы к организаторам концерта, а не к певице, на которую спрашивали лишний билетик и в Пятигорске.
Еще одним заметным событием выходных стала ситуация с группой Little Big, на фоне спецоперации уехавшей из России в США.
Основатель группы Илья «Ильич» Прусикин признался, что остался без денег.
«Я потерял все. Я был богатым, сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем, и все деньги уходят на команду, жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом. Я всего этого лишился, у меня нет контрактов рекламных. (…) Пропаганда писала, что мы выступаем за 500 баксов по барам. Если бы. Мы вообще не могли выступать, тур только сейчас будет анонсироваться. Ты сидишь и не знаешь, что делать. Я даже впал в депрессию, целыми днями рисовал картины», - рассказал Прусикин в интервью одному из YouTube-каналов.
Кроме того, он, как и Zivert, восхитился Аллой Пугачевой.
«Алла Борисовна — просто мегачеловек: имея абсолютно все, она это потеряла просто из-за своей совести. Потому что хочет жить честно и в совести. Это поражает», — подчеркнул «Ильич».
Вместе с тем в выходные Little Big объявила об уходе двух артистов.
«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств группа Little Big это два человека - Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», - сообщили музыканты.
Причины ухода Макарова и Лиссова пока официально не озвучены, однако СМИ допускают, что это может быть связано с финансовыми проблемами группы.
Ранее лидер The Hatters Юрий Музыченко рассказывал НСН о «семье под названием Little Big Family» и отмечал, что поддерживает отношения с группой, перебравшейся в Лос-Анджелес.
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