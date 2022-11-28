«Потеря потерь!» Московские юбилеи отгремели на фоне краха Little Big

СТЕРЖЕНЬ, КАЙФ И «ПОТЕРЯ ПОТЕРЬ»

Ну а начиналось все с пятничного концерта, приуроченного к 35-летию группы «Мастер», о котором рассказывал НСН гитарист Алексей Страйк.

Легендарные металлисты вышли на сцену клуба «Известия Hall» в своем нынешнем составе во главе с лидером группы Аликом Грановским. По ходу выступления к ним присоединялись «специально приглашенные гости» из старых составов, которые порадовали публику и новыми, и старыми хитами.

В их числе не оказалось приболевшего вокалиста Артура Беркута, которого с успехом заменил Страйк, исполнивший «беркутовский блок» песен. Как и обещал экс-гитарист «Мастера», на концерте прозвучали композиции из первых альбомов, ранее не исполнявшиеся на концертах.

«Отгремел юбилей! Спасибо, что были с нами! Вы самая замечательная публика! Мы вас любим», - написала группа по итогам концерта.

Зрители в соцсетях сошлись во мнении, что «концерт был просто офигительный», констатировав, что, «кто не смог прийти - это потеря потерь».

В субботу, 26 ноября, в Москве состоялся еще один юбилейный концерт. Группа 25/17 отметила 20-летие, о сюрпризах которого рассказывал НСН ее вокалист Антон Завьялов.

«Для московского концерта мы подготовили специальную визуальную программу, световое шоу, это будет выглядеть очень зрелищно», - говорил Завьялов, ну а реальность еще больше впечатлила зрителей.

Комментаторы в соцсетях отмечают, что «кайфанули от акустики», послав «тысячу благодарностей» звукорежиссеру.

Девушки пишут, что «от звука и света бежали мурашки, ноги топали только так», сет-лист был бодрым, а «движа стержень» был просто от души.

«Мы очень довольны концертом. Всем нашим - спасибо за поддержку», - подчеркнул основатель группы Андрей «Бледный» Позднухов.

Музыканты поблагодарил Москву, отметив, что «было огненно от и до».