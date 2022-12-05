СМИ: Лепс подрался с посетителем бара после концерта в Петербурге

Исполнитель, который заявил, что ему нездоровилось во время концерта, заказал в ресторане достаточное количество виски, а затем в заведении произошла ссора с одним из посетителей. Музыкант предложил мужчине сыграть в нарды на 10 тысяч долларов, а тот отказался, так как у него не было таких денег. По другим данным, к Лепсу подошел поклонник, который навязчиво просил сфотографироваться.

История закончилась тем, что Лепс вместе с охранниками и посетителем вышел на Московский проспект. Гость ресторана был избит охранниками. Кроме того на видео видно, как посетителю «прилетело» от самого Лепса. Пострадавший написал заявление в правоохранительные органы.

После скандального выступления на сцене Лепс заявил, что концерт был непростым. «Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку», — заявил музыкант.

