«Скакать, рубить и петь!»: Алексей Страйк пообещал сюрпризы на юбилее «Мастера»

Юбилейный концерт группы «Мастер» в Москве будет богат на сюрпризы и соберет легендарный состав, сказал в интервью НСН экс-гитарист группы Алексей Страйк, который выступит в качестве «специального гостя».

Концерт, приуроченный к 35-летию одной из самых успешных на отечественной метал-сцене групп, пройдет в столице 25 ноября, после чего юбилейный тур продолжится.