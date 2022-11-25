«Скакать, рубить и петь!»: Алексей Страйк пообещал сюрпризы на юбилее «Мастера»
Гитарист легендарного состава группы «Мастер» рассказал НСН, как сила металла «прорвала подземные трубы» в Волгограде, и приоткрыл тайны сегодняшнего концерта.
Юбилейный концерт группы «Мастер» в Москве будет богат на сюрпризы и соберет легендарный состав, сказал в интервью НСН экс-гитарист группы Алексей Страйк, который выступит в качестве «специального гостя».
Концерт, приуроченный к 35-летию одной из самых успешных на отечественной метал-сцене групп, пройдет в столице 25 ноября, после чего юбилейный тур продолжится.
«Сюрпризы, конечно, будут. Прозвучат "старые новые" песни, мы сыграем песни из старого репертуара, которые группа "Мастер" еще не исполняла живьем, но не буду до конца раскрывать все тайны. Сейчас на эти большие, юбилейные концерты приглашают не только меня, но и других, кто стоял у истоков. Это Андрей Большаков, Михаил Серышев и Артур Беркут, с которым у "Мастера" была зарубежная история. Те, кто вырос на первых альбомах группы, во втором отделении, конечно, увидят Серышева и Большакова, которые будут также, как 35 лет назад, скакать по сцене, рубить и петь, играть соло и так далее. Все это будет», - пообещал Страйк.
Он рассказал, что изменилось в «Мастере» за 35 лет.
«Пожалуй, единственное серьезное изменение за 35 лет, это состав. Он меняется время от времени, а неизменным остается, пожалуй, только Алик Грановский, который был в группе с самого начала, и Андрей "Крустер", который тоже за пультом с основания команды. При этом сама идея, музыка, профессиональный уровень, напор, драйв не меняются с годами. Что мы выходили на сцену 10, 15 или 20 лет назад, что сейчас, эта та же самая мощь и напор. Те, кто был на концертах, знают, что "Мастер" вживую – это всегда круто», - подчеркнул гитарист.
Страйк отметил, что легенды «Мастера» в рамках юбилейного тура ездят с группой по городам России, и рассказал, как металлисты «прорвали подземные трубы» в Волгограде.
«Ближайшие концерты это Ярославль и Питер. В Волгограде был очень хороший концерт, я играл там в инструментальном виде песню Людмилы Зыкиной "Течет река Волга", это было классно. Очень понравилась публика, замечательные люди, очень теплый душевный концерт, а после него была автограф-сессия, с которой нас долго не хотели отпускать. И как только мы оттуда уехали, у них взорвалась какая-то труба. Мы потом шутили, что столько народу на концерте, что не выдержали подземные трубы, а может быть от мощи наших гитар. Из приглашенных, у кого получается, мы с удовольствием ездим с командой. И зрителям это интересно посмотреть, вспомнить, как было раньше, кто-то рос на одних песнях, кто-то на других. Интересно увидеть своих кумиров – Большакова, Серышева. Также все время ездил с нами клавишник Кирилл Покровский, который недавно ушел из жизни. Он писал замечательные песни и на протяжении долгого времени играл сначала в "Арии", а потом в "Мастере". Но грустить не надо, жизнь продолжается. Хорошо, что мы несем, несли и будем нести это знамя», - заключил собеседник НСН.
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губеринев рекомендовал НСН юбилейный концерт «Мастера» в Москве.
Он отметил, что «эти металлисты хорошей закалки не потеряли прыть и форму», назвав Алика Грановского «одним из лучших басистов страны».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 992 / сут.
Умерли
392 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 337 / сут.
- СМИ: «Единая Россия» отказалась проводить ежегодный съезд
- Путин назвал героями всех участников СВО на Украине
- Группа Little Big объявила о роспуске коллектива
- Путин пообещал обсудить систему льгот для жителей Донбасса
- Путин заявил, что воссоединение РФ с Донбассом должно было произойти раньше
- Сенегал обыграла Катар в матче ЧМ-2022
- СМИ: ЕС хочет уже сегодня договориться по потолку цен на нефть РФ
- В Венгрии обвинили США в получении выгоды из-за негативных тенденций в экономике Европы
- СМИ: футболистам Саудовской Аравии подарили по Rolls-Royce за победу над аргентинцами
- «Яндекс» подтвердил возможность раздела компании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru