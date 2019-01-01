Дочь Алсу и Ержан Максим выступили вместе на «Детской новой волне»
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова и Ержан Максим, которые вместе выиграли шоу «Голос. Дети» исполнили дуэтом песню «Это любовь» на открытии финала конкурса «Детская новая волна», пишут «Дни.ру».
Сообщается, что детей пригласил выступить на конкурсе российский продюсер Игорь Крутой.
Как напоминает Ura.ru, победителями шоу «Голос. Дети» стали все финалисты шестого сезона. Это произошло из-за скандала о подтасовке результатов после победы в конкурсе дочери Алсу.
Ранее телеведущий шоу «Голос» Дмитрий Нагиев заявил НСН, что юные конкурсанты оказались заложниками уродливых мыслей взрослых.
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