Дочь Алсу и Ержан Максим выступили вместе на «Детской новой волне»

НОВОСТИ ЧАСА

С 1 июня в России будет отменен внутрисетевой роумингРоссийская и китайская части моста через реку Амур состыкованыКаждая россиянка при выписке из роддома должна получать подарок на 10 тысяч рублейГлава Счётной палаты Украины спрятал от журналистов часы на рукеРоструд напомнил работодателям о правилах работы в жару

00:00