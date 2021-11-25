Адвокат объяснила претензии наследников Горшенева к продюсеру «TODD»

Судебные процессы с участием группы «Северный флот» и наследников Михаила Горшенева намеренно затягиваются второй стороной, заявила адвокат Дарья Кочетова Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Андрей Бестужев в деле выступает серым кардиналом, сторонами по делу являются музыканты группы «Северный флот», а также часть наследников Михаила Горшенева – его брат Алексей Горшенев и его мама Татьяна Ивановна Горшенева. По другую сторону у нас находятся юридические лица. Один суд идет по иску музыкантов группы о расторжении договора, на основании которого музыканты обязуются принимать участие в постановках и не имеют права принимать участия в других постановках данного мюзикла. Процесс длится очень долго, ответчик очень активно способствует затягиванию процесса, постоянно меняются представители. Встречный иск музыкантам группы «Северный флот» сейчас по сумме достигает 19 миллионов рублей, это неустойка, которую продюсер хочет взыскать за нарушение договора», - рассказала она.

По словам адвоката, по иску матери Михаила Горшенева уже было вынесено положительное решение суда, но 9 декабря состоится апелляционное заседание.