Константин Кинчев рассказал о новом альбоме и концертах «Алисы»

«Новый альбом давным-давно записан. До окончания проекта осталось четыре дня, и вся уважаемая публика, которая поучаствовала в проекте, получит цифровую версию альбома первого сентября», — рассказал лидер группы.

Также «Алиса» готовит: 11 ноября в Москве и 19 ноября в Санкт-Петербурге. По словам Кинчева, музыканты исполнят любимые композиции публики.

«Шпагоглотателей, говорящих слонов с татуировками на внутренних органах я не обещаю. Мы выйдем на сцену и споем наши песни — в общем, как всегда. Никого не зазываю и никого ничем удивлять не собираюсь. Мы будем рады всем, кто придет на концерты, и с огромной благодарностью и удовольствием исполним наши песни», — пообещал Кинчев.

Ранее 1 февраля «Алиса» выпустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ своего нового двойного альбома. Отмечается, что предзаказ на физических носителях будет доступен до 31 августа.

