«Дико интересно!» Уход Кинчева «в подполье» вдохновит фанатов

«Тут хотелось бы разъяснений, что он имеет ввиду. Это концерты, которые не анонсируются и проходят по каким-то месседжам через соцсети, люди узнают о них за один день и собираются, например? Концерты — это очень многосоставная вещь. Это продажа билетов, аренда зала, аппаратура, само выступление, авторские права и другое. Все это сложная материя, и когда он говорит «подпольные концерты» хочется понимать, что имеется ввиду. А с другой стороны можно и пофантазировать. Я думаю, что это очень хороший повод немножко всколыхнуть аудиторию домыслами о том: «А как он будет эти концерты делать?» Это же дико интересно!» — сказал Барабанов.

При этом он призвал не спешить говорить о «противостоянии» Кинчева с властями, приведя в пример ситуацию с Эриком Клэптоном.

«Я не вижу никакого противостояния. Человек принимает решение. Был момент, когда Эрик Клэптон заявил, что не будет играть концерты в формате COVID-free и обещал отменять концерты, на которые будут пускать только людей с сертификатами о вакцинации или QR-кодами. Он сделал это заявление, а потом, спустя два месяца, прекрасно играл концерт в зале, куда допускались только такие люди. Надо посмотреть, как дело будет развиваться дальше. Я понимаю, что сам Константин Евгеньевич сильно переживает и за свою группу, и за своих поклонников, и делает такие острые заявления одно за другим», — отметил музыкальный критик.

По мнению Барабанова, репутация Кинчева и «Алисы» от этих заявлений не пострадает.

«Мне кажется, что этой группе уже ничего не навредит. Тот кредит доверия, который у нее есть и выражается в посещении зрителями концертов, в том, как они реагируют на разные инициативы в краудфандинге, тут кредит такой, что можно не переживать за репутацию или доверие группе и ее лидеру», — пояснил он.

Барбанов похвалил Кинчева за то, что тот озвучил данную проблему, однако призвал музыкантов понять, что «по-другому уже не будет».

«Это очень болезненная грань, и, наверное, Константин — единственный человек, который так озвучивает эту проблему. Он говорит об этом откровенно, и хорошо, что вообще это озвучивает, что мало кто из его коллег делает. С другой стороны, надо отдавать себе отчет, что по-другому не будет. В этом смысле у нас есть пример зарубежных стран, где концертная деятельность групп восстанавливается и возвращается в нормальное русло, но с поправкой на то, что все концерты проходят в таком режиме, и люди вынуждены с этим смириться. Так что и Кинчева понять можно, слова он говорят правильные, но по-другому не будет, это реальность нашего времени», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».

26 октября в Instagram «Алисы» появилось видеообращение, в котором менеджмент группы объяснил причины отмены концертов на Урале и в Сибири, а лидер группы рассказал о ее будущем.