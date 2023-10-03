«Акулы» вместо Кинчева: Хоккеисты сдвинули концертный тур «Алисы»
Группа «Алиса» объявила о переносе концерта, который должен был состояться 22 ноября на «Фетисов-Арене» во Владивостоке.
Выступление сдвинули на 20 февраля. Причиной переноса названо изменения календаря Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), в которой выступает команда «Тайфун» из Владивостока.
Согласно календарю МХЛ, 22 ноября «Тайфун» должен сыграть дома с «Сахалинскими Акулами». Правда, этот матч начинается в 12:00, а концерты обычно проходят вечером.
При этом в гастрольный тур группы Константина Кинчева добавлен Южно-Сахалинск, в котором «Алиса» выступит 17 февраля.
В сентябре 2023 года на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге появилась стена группы «Алиса». На ней, в частности, изображены два Кинчева, которые смотрят друг на друга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru