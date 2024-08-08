Shot: ВСУ зашли в Курскую область ради записи видео

О такой задаче перед украинскими военнослужащими заявил пленный боец ВСУ. «В принципе, больше как таковых задач не было», — указал он.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Украина хотела посеять панику атакой в Курской области и продемонстрировать подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ на передовой.

Ранее в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

