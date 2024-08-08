Shot: ВСУ зашли в Курскую область ради записи видео

Вооруженные силы Украины должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования, сообщает Telegram-канал Shot.

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О такой задаче перед украинскими военнослужащими заявил пленный боец ВСУ. «В принципе, больше как таковых задач не было», — указал он.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, Украина хотела посеять панику атакой в Курской области и продемонстрировать подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ на передовой.

Ранее в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP/TASS
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