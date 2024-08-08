Солдат ВСУ расстрелял беременную женщину в Курской области
Украинский солдат застрелил беременную жительницу села Куриловка Суджанского района Курской области, сообщает «Лента.ру».
Как заявил супруг погибшей, это произошло во время эвакуации гражданского населения. Артем выехал со своей семьей из села на двух автомобилях. Украинский военный расстрелял его машину, которая двигалась впереди от другой на расстоянии примерно 100 метров. Солдат ВСУ открыл огонь по автомобилю, в котором находились его супруга Нина, сын Матвей и мать жены.
Супруга получила смертельные ранения.
Ранее пленный боец ВСУ заявил, что военнослужащие должны были зайти на территорию Курской области, чтобы снять видео для командования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru