СМИ: Двое неизвестных ликвидированы при нападении на пост ДПС в Чечне

Во время нападения на пост ДПС в Чечне сотрудники правоохранительных органов ответным огнем ликвидировали двоих неизвестных. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Курчалоевском районе Чечни. Ликвидированные нападавшие бросили в сотрудников ДПС бомбу после попытки проверить автомобиль.