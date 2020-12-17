СМИ: Двое неизвестных ликвидированы при нападении на пост ДПС в Чечне

Во время нападения на пост ДПС в Чечне сотрудники правоохранительных органов ответным огнем ликвидировали двоих неизвестных. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Курчалоевском районе Чечни. Ликвидированные нападавшие бросили в сотрудников ДПС бомбу после попытки проверить автомобиль.

Находившегося в розыске боевика ликвидировали в Чечне

Сотрудники полиции начали погоню, во время которой злоумышленники открыли по полицейским огонь и были ликвидированы ответным огнем. Среди полицейских пострадавших нет, уточнил источник.




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ФОТО: РИА Новости
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