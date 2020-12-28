Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал, что личности бандитов, которые в Грозном напали на полицейских, установлены.

По его словам, это два брата, уроженцы Республики Ингушетия, в 2012-м году переехавшие в Чечню и работавшие в одной из пекарен. 28 декабря 2020 года, вооружившись ножами, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС.

Кадыров добавил, что в результате нападения один полицейский погиб, второй находится в больнице, его состояние оценивается, как стабильное. Боевики уничтожены ответным огнём. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет.



Глава Чечни также выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким «геройски погибшего сотрудника полиции».

