Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на правоохранителей в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на сотрудников правоохранительных органов в Грозном, сообщает РИА Новости.

«Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — сказал глава региона. По его словам, они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.

Кадыров назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Глава Чечни предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.

Кадыров раскрыл подробности нападения на полицейских в Грозном

Ранее Кадыров сообщил, что личности бандитов, которые в Грозном напали на полицейских, установлены.

По его словам, это два брата, уроженцы Республики Ингушетия, в 2012-м году переехавшие в Чечню и работавшие в одной из пекарен. 28 декабря 2020 года, вооружившись ножами, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС.

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ФОТО: Источник: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:ЧечняНападениеРамзан Кадыров
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