Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на правоохранителей в Грозном
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на сотрудников правоохранительных органов в Грозном, сообщает РИА Новости.
«Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — сказал глава региона. По его словам, они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.
Кадыров назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Глава Чечни предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.
Ранее Кадыров сообщил, что личности бандитов, которые в Грозном напали на полицейских, установлены.
По его словам, это два брата, уроженцы Республики Ингушетия, в 2012-м году переехавшие в Чечню и работавшие в одной из пекарен. 28 декабря 2020 года, вооружившись ножами, они попытались завладеть оружием сотрудников ППС.
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