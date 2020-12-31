Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на правоохранителей в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова родственников напавших на сотрудников правоохранительных органов в Грозном, сообщает РИА Новости.

«Враги Аллаха совершили эту подлость, их родственники думают, что можно делать безответственные заявления», — сказал глава региона. По его словам, они даже не выразили соболезнования родственникам убитого полицейского.

Кадыров назвал ложной информацию о том, что напавшие были убиты после ссоры из-за отсутствия маски. Глава Чечни предложил пригласить родственников убитых и предоставить им все необходимые доказательства.