Водителю, сбившему семь человек в центре Москвы, дали три года колонии-поселения

Водителя, сбившего на Mercedes семь пешеходов на Большой Никитской улице в центре Москвы, приговорили к трем годам колонии-поселения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

В Томской области пять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

ДТП произошло в сентябре 2023 года. Автомобиль выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате аварии семь человек получили травмы разной степени тяжести, в том числе две девочки-подростка. Водитель отказался от медицинского освидетельствования, что по закону приравнивается к признанию нетрезвым.

Прокуратура просила назначить водителю 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе Кубани.


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Фото: epp.genproc.gov.ru
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